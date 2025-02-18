Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Yakalandı

Tokat'ta, FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski polis U.Ş. yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:17
Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Yakalandı

Tokat'ta FETÖ Hükümlüsü Eski Polis Yakalandı

Tokat'ta, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski polis memuru U.Ş. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan U.Ş., yapılan operasyonla ele geçirildi. Eski polis memuru olduğu belirlenen hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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