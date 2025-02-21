Tokat'ta FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Tokat'ta gerçekleştirilen Kıskaç-40 operasyonunda, FETÖ'ye finansman sağladığı iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:49
Tokat'ta FETÖ'ye Yönelik Kıskaç-40 Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında

Tokat'ta FETÖ'ye Karşı Kapsamlı Operasyon: 11 Gözaltı

Tokat’ta, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu çerçevesinde, bir restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağlandığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, bir restoran zincirinin isim hakkı etrafında dönen finansal işlemler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı kişilerin restoran aracılığıyla resmi veya gayriresmi ortaklıklar kurduğu ve örgüt üyelerine istihdam sağlamak amacıyla "himmet" toplandığı tespit edildi.

Ayrıca, terör örgütü ile irtibatlı bazı kişilerin arasında meydana gelen yoğun para trafiği ve bu paraların gizli yöntemlerle örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi.

Bu kapsamda, restoranın resmi ve gayriresmi ortakları, yöneticileri ve çalışanlarından oluşan toplam 13 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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