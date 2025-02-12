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Tokat'ta Garaj Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde garajın çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı, gergin anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:27
Tokat'ta Garaj Çöktü: 1 İşçi Yaralandı

Tokat’ta Garaj Dakikalar İçinde Çöktü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajın çatısının çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı ve izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Güvenlik Kamerasındaki Korkutucu Anlar

Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan parke fabrikasında, dün meydana gelen olayda çatının çöküş anı kayıt altına alındı. Görüntülerde, garajda çalışan işçilerin hızla kaçışmaları ve alanın yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı dikkat çekti.

Yaralı İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Dün, kamyonların park edildiği garajın çatısının çökmesi sonucu yaralanan Engin Can Erol (46), olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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