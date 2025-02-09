Tokat'ta Geleneksel Sayacı Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tokat'ın Zile ilçesi, eski Türk geleneği olan Sayacı Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Karacaören köyündeki etkinlikte, bazıları yüzlerini boyamış köylüler ayı, kurt, tilki kostümleri giyerek köy meydanında toplandı.

Köy halkı, kostümleriyle oyunlar oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Daha sonra köy konağında pişirilen yemekleri afiyetle yediler.

Yöre sakinlerinden araştırmacı yazar İsmail Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sayacı Bayramı'nın bölgede köklü bir gelenek olduğunu ifade etti. Orta Asya'dan günümüze kadar her yıl şubat ayında Türkmen topluluğu Sıraçlar'ın etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Çelebi, şunları söyledi:

"İki gün boyunca köy halkının çoluk, çocuk, yaşlı, genç her yaştan insan bu bayrama katılır. Sayacı Bayramı, Zile’de 18 köyde, yani Sıraç Türkmenlerinin yaşadığı köylerde şubat ayının ilk haftası yapılır. Köy halkı bir bayram havasında lokmalar yapar ve manilerle köy meydanına gelirler. Üç gün önceden sayacı oynayacakların kostümleri hazırlanır. Elekçi, ağ çavuş, kara çavuş, kahya gibi figürlerin boyamaları ve kostümleri titizlikle hazırlanır. Ardından, asırlardır süregelen bir gelenek olan sayacı oyunu sahnelenir. Gece ise kayın ağıllarının önünde ateş yakılıp türküler söylenir ve dualar edilir. İki gün süren Sayacı Bayramı'nın amacı, koyun ve keçilerin sağlıklı ve çok kuzu vermeleri'dir."

Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Sayacı Bayramı kutlandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde eski bir Türk geleneği olan Sayacı Bayramı kutlandı.