Tokat'ta Gıjgıj Tepesi'nde orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta çıkan orman yangını kent merkezindeki Gıjgıj Tepesi mevkisinde, çam ağırlıklı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangına, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü ve bölgede şu an soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun açıklaması

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine Gıjgıj Tepesi’nin Tokat’ın en yeşil yerlerinden biri olduğunu belirtti ve müdahaleyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Gerçekten vatandaşlarımız da takdire şayan onlar da ellerini taşın altına soktular, büyük bir irade gösterdiler. Çok duyarlı olmamız lazım. Ormanlar çok kıymetli. Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin belli başlı lokasyonlarında yangınlarla karşılaşıyoruz. Tokat'ta da buna benzer bir şey oldu ama hızlı müdahale edildi. Şimdi arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Gece boyu soğutma çalışmaları devam edecek. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun."

Yazıcıoğlu, yangından yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın etkilendiğini de sözlerine ekledi.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdare ve AFAD ekiplerinin bölgede özveriyle çalıştığının altı çizildi.

Tokat'ta çıkan orman yangınına ekipler karadan müdahale ediyor.