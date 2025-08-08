DOLAR
Tokat'ta İtfaiye, Gölete Düşen 3 İneği Kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, gölete düşen üç inek itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Tokat'ta Gölete Düşen İnekler Kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, Kelkit Çayı kenarında otlayan üç inek, gölete düşerek zor anlar yaşadı. Hayvanların sahibi Mustafa Yağcı, ineklerini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

İtfaiye Ekipleri Hızla Hareket Geçti

İhbarın değerlendirilmesi üzerine, Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı. İtfaiye, iş makinesi kullanarak yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışma ile inekleri göletten güvenli bir şekilde çıkardı.

İnekler Sahiplerine Teslim Edildi

Kurtarma işleminin ardından, inekler sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından inekler, sahibi Mustafa Yağcı'ya teslim edilerek hem hayvanların yaşama döndürülmesi, hem de hızlı müdahale ile tatlı bir son yaşandı.

Bu olay, itfaiye ekiplerinin doğal afetlere ve acil durumlara karşı ne denli etkili bir şekilde müdahale edebileceğinin güzel bir örneğini sergiledi.

