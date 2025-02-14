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Tokat'ta Kaçak Telefon ve Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı, 238.7 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:25
Tokat'ta Kaçak Telefon ve Tütün Operasyonu: 3 Gözaltı

Tokat'ta Kaçak Telefon ve Tütün Operasyonu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM ekipleri, bölgedeki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda bu operasyona imza attı.

Operasyon Detayları

Ekipler, ilçede kaçak cep telefonu ve tütün ile birlikte içi doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisini aldı. Bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada, 238.7 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 716 dolu makaron, 46 bin 200 boş makaron, 595 gram nargile tütünü, 45 bin tütün sarma kağıdı, 5 kaçak telefon ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar arasında F.K. (35), R.K. (38) ve M.K. (60) yer aldı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan...

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaçak telefon ve tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada; 238,7 kilogram kıyılmış tütün, 105 bin 716 dolu makaron, 46 bin 200 boş makaron, 595 gram nargile tütünü, 45 bin tütün sarma kağıdı, 5 kaçak telefon, 7 fişek ele geçirdi. Operasyonda narkotik köpeği de yer aldı.

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