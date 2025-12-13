Tokat'ta Kale Eteklerinde Kentsel Dönüşüm: 264 Konut ve Yeni Yaşam Alanı

Tokat'ta kale eteklerinde kentsel dönüşüm başlıyor

Tokat Belediyesi, Semerkant ve Erenler mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşümle 264 konut inşa ederek riskli yapıları yıkmayı ve bölgeyi 1 yıl içinde yaşam ile turizm açısından cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında alternatif yol düzenlemeleri, geniş yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları planlanıyor.

İlk etapta 114 konut inşa edilecek

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, seçim öncesinde kentsel dönüşümle ilgili verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirterek; "Kale etekleriyle ilgili uzun süredir ciddi bir proje üzerinde çalışıyorduk. Sözleşmelerimizi imzaladık, ilk kazmayı vuruyoruz. İlk etapta 114 konut yapacağız, ardından 150 konutla süreci tamamlayacağız" dedi.

Kentsel dönüşüm sadece konutla sınırlı değil

Başkan Yazıcıoğlu, hak sahipleriyle sağlanan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Anlaşma sağlanan yapılarda yıkımların 15-20 gün içerisinde kademeli olarak başlamasını hedefliyoruz. Sürece ilk olarak Semerkant Mahallesi’nden başlayacağız. En son Erenler Mahallesi ile kentsel dönüşüm tamamlanacak. Proje yalnızca konut dönüşümünü kapsamayacak. Tokat’ın önemli sorunlarından biri olan trafik akışına da çözüm üretilecek. Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarı’na alternatif olacak yeni bir yol planlanıyor. Erenler bölgesinden başlayacak bu yol çevreyoluna bağlanacak ve şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kale etekleri vatandaşların nefes alacakları alana dönüşecek

Yıkımların tamamlanmasının ardından bölge, kentsel yaşam odaklı olarak yeniden düzenlenecek. Yazıcıoğlu, "Yürüyüş yolları, bisiklet ve koşu yolları, seyir terasları ve yeşil alanlar oluşturacağız. Burayı adeta bir botanik bahçe haline getirmeyi hedefliyoruz. Kalenin restorasyonu tamamlandıktan sonra ışıklandırma çalışmalarıyla bu bölgeyi turizm açısından cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Kale etekleri Tokat’a yakışır hale getirilecek

Tarihi dokuya özen gösterileceğini belirten Yazıcıoğlu, "Anıtlar Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda çalıştıklarını, korunması gereken tarihi yapılara dokunulmayacağını, aksine restorasyonlarla gün yüzüne çıkarılacağını" söyledi. Projenin 8 ay ile 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor; bölgede ilerleyen süreçte butik oteller, küçük kafeler ve sosyal alanların yer alması planlanıyor.

Tokat Belediyesi'nin bu hamlesiyle kale eteklerindeki riskli yapılar ve görüntü kirliliği ortadan kaldırılarak, vatandaşların nefes alacağı, güvenli ve estetik bir yaşam alanı oluşturulması amaçlanıyor.

