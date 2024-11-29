Tokat'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Tokat'ta etkili kar yağışı, yerleşim alanlarını olumsuz etkileyerek yaylalarda mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişti. İlçeye bağlı Karadere Yaylası'nda, 5 gündür kar nedeniyle kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Mahsur kalan hayvan sahipleri, yolun kapanması sonucu yiyeceklerinin kalmadığını ve acil yardım ihtiyaçlarını ilgililere iletmeleri üzerine, ekipler hemen harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Karadere Yaylası’ndaki 5 kişi kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı. Bununla birlikte, Niksar ilçesine bağlı Alacaağaç Yaylası'nda da benzer bir durum yaşandı. Burada mahsur kalan bir çoban da yardım talebinde bulundu.

İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 12 saat süren çalışmalarla çobana ve küçükbaş hayvanlarına ulaşarak onları güvenli bir şekilde ilçeye geri getirdi. Bu tür olayların, kar yağışlarının hayatı nasıl etkileyebileceğini gösterdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan yaylalarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.