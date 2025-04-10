Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürdü.

1080 rakımlı Yeşilyurt ilçesinde aralıklarla devam eden kar, hem doğa manzaralarını güzelleştiriyor hem de günlük yaşamı etkiliyor. Yurttaşlar, kışın tadını çıkararak karın keyfini sürüyor.

Yerel meteoroloji raporlarına göre, kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar, yolda kalmamak ve güvenli bir seyahat için önlemlerini almalı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı etkili oldu.