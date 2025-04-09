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Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta kar yağışı, Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerini beyaza bürüdü ve sürücülere zorlu anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 17:43
Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri, karla kaplanarak adeta kış manzarasına dönüştü.

Kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolunda da etkisini gösterdi. Sürücüler, yolculuk sırasında zorlu anlar yaşarken, karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı sonucunda yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği çağrıları yapıldı.

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili...

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili...

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

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