Tokat'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı, şehrin birçok noktasını beyaza bürüdü. Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçeleri, karla kaplanarak adeta kış manzarasına dönüştü.

Kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolunda da etkisini gösterdi. Sürücüler, yolculuk sırasında zorlu anlar yaşarken, karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı sonucunda yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sürücülerin dikkatli olması gerektiği çağrıları yapıldı.

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Tokat kent geneli ile Reşadiye, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.