Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Başladı: Kaleardı Mahallesi

Tokat Belediyesi, Kaleardı Mahallesi'nde Üretken Belediyecilik anlayışıyla kentsel dönüşüm başlattı; hafriyatın 15 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:32
Tokat Belediyesi, Üretken Belediyecilik vizyonu doğrultusunda kentin geleceğini güvence altına alacak kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını Kaleardı Mahallesi'nde fiilen başlattı. Çalışmada hafriyatın 15 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu ve şunları ifade etti: 15 gün içerisinde hafriyat çalışmasının bitmesini hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Jeolojik etütlerimizi yaptık. Sağlam olması bakımından istinat duvarı ve temellerimizi güçlü bir şekilde atarak devam edeceğiz. Daha sonra da karşı bölgeye başlayacağız. Tokat’ımızda riskli yapıların ortadan kaldırılması, afetlere dayanıklı konutların inşa edilmesi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin modern şehircilik anlayışıyla yenilenmesi hedefiyle çıktığımız bu yolda inşallah en iyi şekilde sonuca ulaşacağız. Üretken Belediyecilik anlayışımızın sahadaki somut yansımalarından biri olan Kentsel Dönüşüm çalışmalarımız Tokat’ımıza bölgemize hayırlı olsun

Güvenli yapılar, planlı şehirleşme

Belediye, projede Deprem güvenliği, yaşam kalitesi ve şehir estetiğini önceliklendiriyor. Jeolojik etütler tamamlanmış olup, istinat duvarı ve sağlam temellerle ilerlenecek; ardından dönüşümün diğer bölgelere yayılması planlanıyor.

Tokat Belediyesi, riskli yapıların ortadan kaldırılması ve afetlere dayanıklı konutların inşa edilmesi gibi hedeflerle altyapı ve çevre düzenlemelerini modern şehircilik anlayışıyla yenilemeyi amaçlıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları, belediyenin sahadaki somut projelerinden biri olarak kent için önem taşıyor.

