Tokat'ta Köprü Kazası: Üniversite Öğrencisi Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobilde üniversite öğrencisi sürücü yaşamını yitirdi; anne Rahime ve baba Mehmet K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:38
Yeşilyurt-Çamlıbel yolunda meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, Muhammet K. idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolu Ekinlik köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.

Kazada, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin annesi Rahime ve babası Mehmet K. yaralandı. Yaralılar Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi...

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

