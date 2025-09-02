Tokat'ta Köprü Kazası: Üniversite Öğrencisi Sürücü Hayatını Kaybetti
Yeşilyurt-Çamlıbel yolunda meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, Muhammet K. idaresindeki 42 DNU 27 plakalı otomobil, Yeşilyurt-Çamlıbel kara yolu Ekinlik köyü yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarptı.
Kazada, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Gencin annesi Rahime ve babası Mehmet K. yaralandı. Yaralılar Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
