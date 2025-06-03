Tokat'ta Lisede Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Lisede Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen yangın, büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenler odasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Yangın alarmı üzerine okulda bulunan öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. Öğretmenler ve okul personeli, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla panik yapmadan dışarı çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından öğretmenler odasında ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Yetkili makamlar, yangının çıkış nedenini araştırmak için incelemelere başladı.

Bu tür olayların önlenmesi amacıyla okullarda güvenlik ve yangın önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Okula sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Okula sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.