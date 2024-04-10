Tokat'ta miras tartışması kanlı bitti: Eniştesi av tüfeğiyle vurdu

Tokat'ta miras tartışması kanlı bir olayla sonuçlandı. 56 yaşındaki Turan Ç., miras davası nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi 64 yaşındaki Dursun Karaca ile ablası 60 yaşındaki Nazik Karaca'yı av tüfeği ile vurdu. Olay sonucunda Dursun Karaca yaşamını yitirirken, eşi Nazik Karaca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Turan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Güneşli Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Turan Ç. ve eniştesi Dursun Karaca arasında miras davası nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Turan Ç., otomobilinde bulunan av tüfeği ile Dursun Karaca ile ablası Nazik Karaca'ya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çift, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Dursun Karaca doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eşi Nazik Karaca'nın tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayın ardından Turan Ç.'yi gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.