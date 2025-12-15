Tokat’ta otomobil ters döndü: Niksar-Reşadiye yolunda 5 yaralı

Olayın detayları

Kazanın, Niksar-Reşadiye arası 20’nci kilometrede meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 34 BT 6648 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Sağlık kuruluşlarından alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

