DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Tokat’ta otomobil ters döndü: Niksar-Reşadiye yolunda 5 yaralı

Tokat Niksar-Reşadiye 20’nci km'de sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu ters dönen otomobilde 5 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:06
Tokat’ta otomobil ters döndü: Niksar-Reşadiye yolunda 5 yaralı

Tokat’ta otomobil ters döndü: Niksar-Reşadiye yolunda 5 yaralı

Olayın detayları

Kazanın, Niksar-Reşadiye arası 20’nci kilometrede meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, E.A. idaresindeki 34 BT 6648 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ters döndü.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma

Sağlık kuruluşlarından alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

TOKAT’TA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Ereğli'de Kurt Ağıla Girip 2 Koyunu Telef Etti
2
Erzurum Müzesinde 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' Heykeli İlgi Odağı
3
Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor
4
LC Waikiki'den Kadife ve Kaşe Kabanlarla Sonbahar-Kış Trendleri
5
Çıraktan Patrone: 45 Yıllık Pideci Ustası Hamit Tosun
6
Bolu Göynük’te Odun Yüklü Tır Kaygan Yolda Devrildi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri