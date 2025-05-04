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Tokat'ta Renkli Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi

Tokat'ta Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında düzenlenen kedi güzellik yarışmasında 26 kedi podyuma çıktı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:48
Tokat'ta Renkli Kedi Güzellik Yarışması Düzenlendi

Tokat'ta Kedi Güzellik Yarışması Coşkusu

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kedi güzellik yarışması, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde gerçekleşen bu keyifli etkinlikte, 'süslü' ve 'bakımlı' kategorilerinde toplamda 26 kedi podyuma çıktı.

Yarışmanın Detayları

Jüri üyeleri, katılan kedilerin gözlerini, kulaklarını, patilerini ve vücutlarını detaylı bir şekilde inceledi. Yarışmada en iyi kediler ödüllendirildi; bakımlı kategorisinde Fatma Kalpakçı'nın kedisi 'Badem', süslü kategorisinde ise Elif Dilekoğlu'nun kedisi 'Kurabiye' birincilik elde etti.

Dereceye giren kedilere madalya takdim edilerek, mama ve kedi kumu hediye edildi. Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, yarışmaya katılanlar için teşekkürlerini iletti.

Kedisi ile Yarışmaya Katılan Mutlu Anlatım

Bakımlı kategorisinde birinci olan Fatma Kalpakçı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kedisi 'Badem' ile anı yaşamak için yarışmaya katıldığını ifade etti. Kalpakçı, "Bugün bakımlı kedi olarak birinci seçildik. Çok mutluyum. Teşekkür ederim." dedi.

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi. Tokat...

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi. Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 26 kedi podyuma çıktı.

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi. Tokat...

Tokat'ta, Dünya Veteriner Hekimler Günü kapsamında kedi güzellik yarışması düzenlendi. Tokat Veteriner Hekimler Odası bahçesinde, "süslü" ve "bakımlı" kategorilerinde yapılan yarışmada, 26 kedi podyuma çıktı.

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