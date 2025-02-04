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Tokat'ta Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta motosikletli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 4 genç yaralandı. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 09:53
Tokat'ta Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Silahlı Saldırı: İki Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta 4 gencin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Hoca Ahmet Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin tüfekle açtığı ateş sonucunda yaralanan gençler için başlatılan soruşturma kapsamında, M.D.E. (20) ve Ö.K. (20) adlı zanlılar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Detayları

4 Şubat'ta meydana gelen olayda, M.D.E. ve Ö.K. tarafından kullanılan motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D. (17) av tüfeğiyle vurulmuştu. Yaralı gençler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yasal Süreç

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı bildirildi. Polis, olay sonrası kaçan diğer zanlıların yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Öte yandan, motosikletten ateş edildiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş durumda. Bu görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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