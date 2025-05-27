Tokat'ta Tarihi Mozaik İçin Kazı Çalışmaları Başlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi'nde, kaçak kazı sonucu keşfedilen Roma dönemine ait mozaikler için kazı çalışmaları hız kazandı. Tokat Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalar, tarihi kalıntıların korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldı.

Mozaiğin Keşfi ve Önemi

Kaçak kazı yapan F.Ş. tarafından keşfedilen mozaik, bölgenin tarihine ışık tutması açısından son derece önemli. Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, “Tarihi Zile Kalesi'nin hemen eteklerinde kaçak kazı sonrası ortaya çıkan mozaikler, ilçede heyecan uyandırdı” dedi. Eryılmaz, Denizli Üniversitesinden Bilal Söğüt hocasının Roma tarihi uzmanı olduğunu ve mozağın Anadolu'da ender bulunan eserlerden biri olduğunu belirtti.

Acil Kurtarma Kazısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mozaiklerin korunması amacıyla acil kurtarma kazısı organize etti. Eryılmaz, bu süreçte Bakan Serdar Yalçın'a, yetkililere ve Sayın Valisine teşekkür ederek, Tokat Müze Müdürlüğü nezaretinde başlatılan kazıyı duyurdu. Ekipler, 20 kişilik bir kadro ile yaklaşık 1 ay boyunca bölgede detaylı çalışmalar gerçekleştirecek.

Tokat'ın Zile ilçesinde, mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, mozaik bulunan alanda kazı çalışması başlatıldı.