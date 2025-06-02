Tokat'ta Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, tarlaya devrilen bir otomobil kazası sonucu 3 kişi yaralandı. B.K.D. (24) yönetimindeki 06 ZAG 68 plakalı otomobil, Karayün mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kaza Detayları

Kazada, sürücü B.K.D. ile araçta bulunan B.D. (13) ve B.D. (46) yaralanarak ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.