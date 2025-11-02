Tokat'ta Telefonla Dolandırıcılık: 2 Zanlı Tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde telefonla dolandırılan çiftin şikayeti üzerine 2 zanlı Antalya'da yakalandı ve tutuklandı; para ve ziynet eşyaları iade edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 19:36
Tokat'ta Telefonla Dolandırıcılık: 2 Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Telefonla Dolandırıcılık: 2 Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Y.G. (68) ve eşi S.G.'yi (78) telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak 'adlarının terör örgütüne karıştığını' söyledi.

Zanlılar çiftten 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 1500 avro elden aldı. Çift, zanlıların hesabına da 645 bin 265 lira havale etti.

Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların C.G. (37) ve K.E. (28) olduğunu belirledi.

Yakalanma ve Yargı Süreci

Zanlılar Antalya'da yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Para ve ziynet eşyaları çifte teslim edildi.

