Tokat'ta Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Tırla Çarpıştı

Tokat-Niksar kara yolunda yaşanan üzücü bir trafik kazasında, Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, V.A. yönetimindeki 34 KEV 080 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza, Almus kavşağında meydana geldi. Olay sonucunda otomobil sürücüsü Durupınar, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan S.T. ve Z.Ç. yaralandı ve acil sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası tır sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.