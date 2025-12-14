Tokat’ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Araç Alev Aldı, 5 Yaralı

Kaza ve yangın

Tokat- Niksar karayolu Camidere Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre İ. K. yönetimindeki 06 ELZ 523 plakalı tır ile F. T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı FIAT marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; araç kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve yaralılar

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan üç kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar; iki sürücü ile araçta bulunan Ş. A., H. A. ve D. G. Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

