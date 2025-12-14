DOLAR
Tokat’ta Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Araç Alev Aldı, 5 Yaralı

Tokat-Niksar karayolu Camidere Köyü'nde tır ile FIAT marka hafif ticari aracın çarpışması sonucu çıkan yangında 5 kişi yaralandı; yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:50
Kaza ve yangın

Tokat- Niksar karayolu Camidere Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre İ. K. yönetimindeki 06 ELZ 523 plakalı tır ile F. T. idaresindeki 61 AEC 035 plakalı FIAT marka hafif ticari araç çarpıştı.

Kazanın ardından hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü; araç kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve yaralılar

Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçta bulunan üç kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar; iki sürücü ile araçta bulunan Ş. A., H. A. ve D. G. Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

