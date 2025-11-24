Tokat'ta Tır Sürücüsünün Hızlı Müdahalesi Yangın Faciasını Önledi

Tokat'ta tır dorsesindeki dumanı fark eden sürücü muhtemel faciayı engelledi

Olayın gelişimi

Tokat'ın Niksar-Erbaa istikameti Karanlıkdere mevkiinde seyir halinde ilerleyen ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, dorsesinden yükselen dumanları fark etti. Hemen aracı yol kenarına çeken sürücü, zaman kaybetmeden çekiciyi dorseden ayırdı ve tehlikeyi minimize etti.

Dorsenin tekerlek bölümünden yoğun duman çıktığını gören sürücü, elindeki yangın söndürme tüpüyle lastiklere müdahale etti. Bu hızlı ve bilinçli müdahale sayesinde alevlerin büyümesi engellendi ve muhtemel bir facianın önüne geçildi.

İnceleme başlatıldı

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve trafik ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, dumanın kaynağıyla ilgili inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

