Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:28
Tokat'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kazanın Detayları

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu trajik bir kaza yaşandı. Olay, Tokat-Niksar kara yolu üzerinde, Dönekse mevkiinde meydana geldi.

Olay Yerinde İki Kişi Hayatını Kaybetti

A.T. idaresindeki 06 EJR 074 plakalı tır, Ayşe Yılmaz yönetimindeki 23 AYD 976 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ayşe Yılmaz ve araçtaki İlknur Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan Zeliha Ayan, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kaza sonrası tır sürücüsü A.T., olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi...

Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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