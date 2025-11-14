Tokat'ta Tırın Lastiği Alev Aldı — 61 AB 261 Plakalı Araçta Dorse Hasarı

Tokat’ta seyir halindeki 61 AB 261 plakalı tırın lastiği alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, dorse hasar gördü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 20:47
Tokat'ta Tırın Lastiği Alev Aldı — 61 AB 261 Plakalı Araçta Dorse Hasarı

Tokat'ta tırın lastiği alev aldı

Tokat'ta seyir halindeki bir tırın lastiğinden yükselen alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, 61 AB 261 İran plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağı istikametine ilerleyen A.H., aracın arka lastik kısmından yükselen dumanı fark etti. Bir süre sonra yanmaya başlayan lastiğin alevleri dorsenin alt kısmına sıçradığını gören sürücü, tırı durdurarak çekiciyi dorseden ayırdı.

Tır dorsesinde kompresör ve çeşitli makineler bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında dorsede maddi hasar oluştu.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEN NİKSAR İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE İLERLEYEN İRAN PLAKALI BİR TIRDA ÇIKAN...

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEN NİKSAR İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE İLERLEYEN İRAN PLAKALI BİR TIRDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEN NİKSAR İSTİKAMETİNE SEYİR HALİNDE İLERLEYEN İRAN PLAKALI BİR TIRDA ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaplı'da Nova Doğa Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Açıldı
2
Alaplı'da İşçi Servisinin Üzerinden Geçen Serkan Tekin Hayatını Kaybetti
3
Eskişehir'de 69 Yaşındaki Aziz E., Tahtakurusu İlaçlanan Evinde Ölü Bulundu
4
Tokat'ta 'Yan Baktın' Kavgası: 1 Ölü, 3 Şüpheli Tutuklandı
5
Almanya polisine dron tehdidine 80 milyon euro ödenek
6
Muş'ta Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Gözaltına Alındı
7
Malatya'da Kırsal Alanlarda Kar Yağışı: Akçadağ ve Darende Etkilendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı