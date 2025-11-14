Tokat'ta Tırın Lastiği Alev Aldı — 61 AB 261 Plakalı Araçta Dorse Hasarı

Tokat'ta tırın lastiği alev aldı

Tokat'ta seyir halindeki bir tırın lastiğinden yükselen alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, 61 AB 261 İran plakalı tır ile Organize Sanayi Bölgesi kavşağı istikametine ilerleyen A.H., aracın arka lastik kısmından yükselen dumanı fark etti. Bir süre sonra yanmaya başlayan lastiğin alevleri dorsenin alt kısmına sıçradığını gören sürücü, tırı durdurarak çekiciyi dorseden ayırdı.

Tır dorsesinde kompresör ve çeşitli makineler bulunduğu öğrenildi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında dorsede maddi hasar oluştu.

