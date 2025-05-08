Tokat'ta Üniversite Öğrencilerinden Anlamlı Hediye: Oyuncak ve Takılar Köy Okuluna Dağıtıldı

Tokat'ta üniversite öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, köy okulu öğrencilerine hediye etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, proje çerçevesinde büyük özveriyle hazırladıkları 100 oyuncak ve takıyı Söngüt Köyü İlkokulu'nda dağıttı.

Tokat Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Sümeyye Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları tarafından üretilen oyuncakların sahiplerine ulaşmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. El emeğiyle hazırlanan oyuncakların öğrencilerle paylaştırıldığını ifade eden Eraslan, "Keçeden yapılan oyuncakları öğrenci kardeşlerimizle paylaştık. Onların gözlerindeki mutluluk bizi mutlu ediyor. Daha sonraki dönemlerde farklı okullarda da oyuncakları dağıtmaya devam edeceğiz," diye konuştu.

Erkek ve kız öğrencilere yönelik yaklaşık 200-300 öğrencinin bir yıl boyunca oyuncak ürettiği bilgisini veren Eraslan, ayrıca boncuklardan yapılan bileklik ve kolyelerin de çocuklarla paylaşıldığını kaydetti.

Okul Müdürü Duygu Dönmez Demir, gönüllü grubun gerçekleştirdiği bu faaliyetin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, "Zaten çocuklarımız da bu işe gönüllüydü. İki grubun buluşması çok iyi oldu. Çocuklarımız için unutulmayacak bir anı olacak," dedi.

Öğrencilerden Miray Çevik, "Ablalarına ve ağabeylerine çok teşekkür ederek, 'İyi ki gelmişler, çok mutlu oldum. Öğretmenimize de teşekkür ediyorum'" şeklinde konuştu. Tokat Gençlik Merkezi gönüllüsü Seda Nur Korkmaz ise, atölye çalışmalarını bir yıldır sürdürdüklerini belirterek, "Bütün arkadaşlarımızla çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Oyuncakları kardeşlerimize dağıttık. Çok mutlular, biz de çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Tokat'ta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, Söngüt Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Tokat'ta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, Gençlik Merkezinin "Oyuncak Atölyesi" projesi kapsamında ürettikleri oyuncak ve takıları, Söngüt Köyü İlkokulu öğrencilerine hediye etti.