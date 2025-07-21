Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Küle Döndü

Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen yangın, 1 evi ve 2 ahırı kullanılamaz hale getirdi. Olay, Çayköy'de Aslan Candan'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi.

Yangın, çıkan alevlerin hızla binanın bitişiğindeki 2 ahıra sıçraması sonucu büyüdü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık 1 saat süren bir çaba sarf etti. Ne yazık ki, yangın sonucunda ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.