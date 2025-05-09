Tokat ve Sivas'ta 'Change' Operasyonu: 13 Zanlı Yakalandı

Tokat ve Sivas'ta Düzenlenen Operasyonda 13 Zanlı Gözaltına Alındı

Tokat ve Sivas’ta yapılan operasyon sonucu, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle satmaya çalışan 13 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı marka ve modellerde yanmış, yakalamalı, hacizli ve ağır hasarlı araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Tokat ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, A.Y, S.Y, A.C, A.A, M.K, Ö.S, E.B, B.A, S.E, O.M.S, U.K.U, B.K. ve M.M.B isimli zanlılar yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Araçlar ve Yedek Parçalar Ele Geçirildi

Yapılan operasyonda, yaklaşık 30 araç ile bu araçlara ait yedek parçaların ele geçirildiği de açıklandı. Bu gelişme, çalıntı araç ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tokat ve Sivas’ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat ve Sivas’ta, çalıntı, hacizli ve hakkında yakalama kararı bulunan araçları "change" yöntemiyle başka kişilere sattıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.