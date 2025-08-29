Tokayev: Halkımız Nükleer Denemelerin En Ağır Kurbanı Oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin girişimleriyle 29 Ağustos'un Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Nükleer Denemelere Karşı Eylem Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

BM kararı ve çağrı

Tokayev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Gelecek nesiller için barışı güçlendirmeliyiz." paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı, "Halkımız, nükleer silah denemelerinin en ağır sonuçlarının kurbanı oldu." sözleriyle yaşanan trajediye dikkat çekti.

Tokayev, böyle bir trajedinin bir daha yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Gelecek nesiller için barışı güçlendirmeli, uluslararası işbirliğini geliştirmeli, nükleer silahsızlanma ve nükleer denemelerden vazgeçilmesi yönünde çaba göstermeliyiz. Barış ve güvenlik tüm insanlığı birleştiren en yüce değerlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Semipalatinsk'in mirası

29 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'ne ait Semipalatinsk Nükleer Deneme Sahası kapatıldı. Sahada 40 yılda 456 kez nükleer silah testi gerçekleştirildi ve yaklaşık 1,5 milyondan fazla kişi radyoaktiviteden etkilendi.