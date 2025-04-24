Tokayev: Kazakistan'da İstikrar ve Birlik İçin Kararlıyız

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ülkede İstikrar ve Birliği Koruyacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde toplumun birliği ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaların devam edeceğini duyurdu. Tokayev, Astana'da düzenlenen Kazakistan Halk Asamblesi genel kurul toplantısında konuştu ve 30. yıl dönümünü kutladı.

Toplumun Bütünleşmesi ve Etnik Çeşitlilik

Tokayev, Kazakistan Halk Asamblesi'nin, ülkenin etnik gruplarını bir araya getirmeye ve milli kimliği güçlendirmeye hizmet eden önemli bir platform olduğunu belirtti. “Kazakistan'ın ulusal çıkarlarını korumak ve egemenliğini güçlendirmek kutsal görevimizdir,” dedi.

Halkın Birliği Üzerine Vurgu

Ülkede halk birliğini korumanın önemine değinen Tokayev, hükümete etnik gruplar üzerine çalışmaları artırma talimatı verdi. “Son yıllarda ülkemizin siyasi ve ideolojik yapısında büyük değişim yaşandı. Daha modern ve ileri bir toplum olduk,” diyerek, uluslararası ortamda istikrarın önemine dikkat çekti.

İnsan Ayrımcılığına Hayır

Tokayev, “Kazakistan'da etnik köken, dil veya din temelli ayrımcılığa karşıyız. Tüm vatandaşlara eşit fırsatlar sunulmaktadır,” diyerek devletin etnik ve dinler arası ilişkilerin siyasallaşmasına karşı olduğunu vurguladı.

Kazakça İletişim Dili Olarak Güçleniyor

Kazakçanın iletişim dili olarak güçlendirilmesine de değinen Tokayev, “Bugün üniversite sınavına giren gençlerin %80'i Kazakçayı tercih ediyor. İlkokul öğrencilerinin %70'inden fazlası Kazakça eğitim alacak,” açıklamasını yaptı.

Komşu Ülkelerle Stratejik İlişkiler

Tokayev, dış politikada komşu ülkelerle ilişkilerin önemine vurgu yaparak, Rusya ve Çin ile stratejik ilişkilere sahip olduklarını belirtti. Ayrıca, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile kardeşlik düzeyinde ilişkilerinin olduğunu ifade etti ve “Tüm sınırdaş ülkelerle çözülmemiş bir sorunumuz yok,” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da Kazakistan Halk Asamblesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen genel kurul toplantısında konuşma yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da Kazakistan Halk Asamblesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen genel kurul toplantısında konuşma yaptı.