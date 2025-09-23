Tokayev ve Zelenskiy New York’ta Buluştu: BM 80. Genel Kurulu'nda İlk Görüşme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunduğu sırada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ekonomik, insani işbirliğini ve savaşı görüştü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:23
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York kentinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve insani alanlardaki işbirliği ele alındı. Liderler ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşlerini iletirken, Tokayev de konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı ve savaşı durdurmak için diplomatik çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu buluşma, Tokayev ve Zelenskiy'nin 2019'dan bu yana ilk kez bir araya gelmesi olarak kayda geçti.

BM 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek