TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak?

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umudunu taşıyan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru takvimi ve ödeme yöntemleri netleşti. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında kabul edilecek ve başvuru bedeli 5.000 TL olarak açıklanmıştır. Kura sonucu hak sahibi olmayanlara bu bedel iade edilecektir.

Aracı Bankalar ve Fiziki Başvuru Süreci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), başvurular için aracı bankaları belirledi. Vatandaşlar, proje ilindeki yetkili banka şubelerine bizzat giderek başvuru yapacak. Başvuru sırasında imzalatılacak belge: "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi".

Başvuruları kabul edecek üç kamu bankası şunlardır:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T. Halk Bankası A.Ş.

T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Başvuru sahiplerinin T.C. kimlik belgeleriyle ilgili bankanın yetkili şubesine gidip gerekli form ve ücreti ödemesi gerekiyor.

e-Devlet Üzerinden Başvuru ve Ödeme İşlemleri

Başvuruların önemli bir kısmının e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar şu adımları izleyecek:

e-Devlet kapısına giriş sonrası TOKİ'nin Konut / İşyeri Başvuru hizmeti seçilecek, taahhütname onaylanarak proje seçimi yapılacak ve başvuru tamamlanacak.

e-Devlet başvurusunu takiben aracı banka tarafından başvuru sahibinin adına özel bir hesap açılacak ve hesap bilgisi sisteme kayıtlı telefon numarasına SMS ile iletilecektir. 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretinin, SMS ile bildirilen bu hesaba belirtilen süre içinde EFT, havale veya ATM yoluyla yatırılması zorunludur.

Önemli uyarı: e-Devlet üzerinden başvurup banka tarafından bildirilen hesaba süresi içinde 5.000 TL yatırılmayan başvurular geçersiz sayılacak ve otomatik olarak iptal edilecektir.

Başvuru Ücretinden Muaf Olanlar ve Özel Kategoriler

Proje kapsamında bazı kategoriler için farklı uygulamalar bulunuyor.

Ücret ödemeyecek olanlar: Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorilerindekiler; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi üzerinden Hak Sahipliği onayı aldıktan sonra yetkili banka şubelerinden başvuru bedeli ödemeden başvuru yapabileceklerdir.

Ücret ödeyecek özel kategoriler: Kıbrıs ve Kore Gazileri ile 1005 Sayılı Kanun kapsamındaki kimlik kartı sahipleri başvuru bedelini ödeyerek başvuruda bulunacaktır.

Belge ibrazı zorunlu olanlar:

Engelli vatandaşlar: En az %40 engelli olduklarını gösteren geçerli sağlık heyet raporu veya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartı fotokopisi ile başvuru yapacaklardır. (e-Devlet başvurusunda bu belge sözleşme aşamasında istenecek.)

Emekli vatandaşlar: SGK'dan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren resmi belge ile başvuru yapabilir. Vefat eden emeklinin maaşını almayan eşi de başvurabilir. (e-Devlet başvurusunda belge sözleşmede istenecek.)

3 ve daha fazla çocuklu aileler: 19 Aralık 2007 tarihinden sonra doğan, 18 yaşından küçük ve bakmakla yükümlü oldukları en az 3 çocuğu olduğunu gösteren Vukuatlı Nüfus Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Takvimi

Başvuru başlangıç: 10 Kasım 2025

Başvuru bitiş: 19 Aralık 2025

Başvuruda bulunacakların belgelerini ve ödeme koşullarını başvuru öncesinde dikkatle kontrol etmeleri, e-Devlet üzerinden başvuru yapanların SMS ile gelen hesap bilgilerine zamanında ödeme yapmaları büyük önem taşıyor.