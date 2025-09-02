TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TOKİ'den yatırımcılara ve ev kuracaklara büyük fırsat

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 30 farklı ilde bulunan toplam 312 adet arsanın satışına hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara merkezli düzenlenecek açık artırmalar, hem yatırımcılar hem de arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor.

Müzayede tarihi ve yerleri

Açık artırma, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Müzayedenin adresleri; İstanbul'da TOKİ'nin Küçükçekmece'deki Hizmet Binası Konferans Salonu ve Ankara'da Çankaya'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi olarak belirlendi. TOKİ, katılımcılara salonlarda bulunma zorunluluğu olmadan çevrim içi teklif verebilme imkânı da sunuyor.

Katılım şartları ve yatırımcı dostu ödeme planları

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, ilgilendikleri arsanın muhammen bedeline göre belirlenmiş olan katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Teminat tutarları arsanın değerine göre değişiyor; örneğin muhammen bedeli 2,5 milyon TL'ye kadar olan arsalar için 100 bin TL teminat öngörülürken, değeri 100 milyon TL'yi aşan arsalar için teminat 10 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

TOKİ, alıcılara iki farklı ödeme modeli sunuyor: %25 peşinat ve 48 ay vade veya %40 peşinat ve 36 ay vade. Bu seçenekler, farklı bütçe ve ödeme tercihleri olan alıcılar için kolaylık sağlıyor.

Öne çıkan lotlar

Bazı illerde belirlenen teminat tutarları dikkat çekiyor. Özellikle Diyarbakır Bağlar'da tek lot halinde sunulan iki taşınmaz için toplam 50 milyon TL, Tekirdağ Çorlu'daki beş taşınmaz için ise toplam 20 milyon TL gibi yüksek teminatlar belirlendi.

Hangi illerde arsa satışı yapılacak?

Satış listesinde metropoller, turizm merkezleri ve sanayi kentleri yer alıyor. Arsa satışı yapılacak iller şunlar: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova.

Yatırımcılar ve arsa sahibi olmak isteyenler, ilan edilen şartları ve teminat tutarlarını inceleyerek müzayedeye katılabilir. TOKİ'nin sunduğu esnek ödeme planları, farklı bütçelere uygun seçenekler sunuyor ve açık artırma süreci çevrim içi katılım imkânıyla geniş kitlelere ulaşıyor.