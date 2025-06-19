TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

TOKİ'den Tarihi Fırsat: Arsa Satışları Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hem yatırımcılar hem de mülk sahibi olmak isteyenler için büyük bir ihale sürecini duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan tam 41 ilde, toplam 306 değerli arsa için açık artırma süreci resmen başlatılmıştır.

Yatırım Fırsatlarıyla Dolu Bir Coğrafya

Bu arsa kampanyası, ülke genelindeki büyük şehirlerden gelişmekte olan şehirlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra, sanayi ve turizm potansiyeli yüksek Antalya, Bursa, Konya, ve Gaziantep gibi illerin de bulunduğu önemli bir liste hazırlandı. Diyarbakır ve Mardin gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri de bu fırsatın içindedir.

Arsa Satışı Açık Artırma Takvimi

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli tarihler netleşti. Müzayedeler 24-25-26 Haziran 2025 tarihleri arasında üç gün sürecek. Katılımcılar, belirlenen fiziki salonlarda açık artırmaya katılabilir veya www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden internetten canlı olarak tekliflerini sunabilirler.

Esnek Ödeme Planı: Yüzde 25 Peşinat ile Mülk Sahibi Olun

TOKİ, alıcılar için cazip bir ödeme planı sunuyor. İlgilenenler, arsa bedelinin yalnızca yüzde 25'ini peşin ödeyerek mülk sahibi olma yolunda ilk adımı atabilecek. Geri kalan tutar ise 24 aya varan vadelerle ödenebilecektir.

Açık Artırma İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşların ve şirketlerin izlemesi gereken süreç oldukça basit. Katılımcıların, öncelikle www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden kayıt olması ve ilgilendikleri arsalar için belirlenen teminat bedelini banka hesabına yatırması gerekmektedir.