DOLAR
39,57 -0,11%
EURO
45,5 -0,27%
ALTIN
4.271,25 0,14%
BITCOIN
4.147.088,21 0,15%

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

TOKİ, 41 ildeki 306 değerli arsayı satışa sunuyor. Yüzde 25 peşinatla, 24 ay vade fırsatıyla yatırımcıları bekliyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 08:56
TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

TOKİ'den Tarihi Fırsat: Arsa Satışları Başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hem yatırımcılar hem de mülk sahibi olmak isteyenler için büyük bir ihale sürecini duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan tam 41 ilde, toplam 306 değerli arsa için açık artırma süreci resmen başlatılmıştır.

Yatırım Fırsatlarıyla Dolu Bir Coğrafya

Bu arsa kampanyası, ülke genelindeki büyük şehirlerden gelişmekte olan şehirlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerin yanı sıra, sanayi ve turizm potansiyeli yüksek Antalya, Bursa, Konya, ve Gaziantep gibi illerin de bulunduğu önemli bir liste hazırlandı. Diyarbakır ve Mardin gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri de bu fırsatın içindedir.

Arsa Satışı Açık Artırma Takvimi

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli tarihler netleşti. Müzayedeler 24-25-26 Haziran 2025 tarihleri arasında üç gün sürecek. Katılımcılar, belirlenen fiziki salonlarda açık artırmaya katılabilir veya www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden internetten canlı olarak tekliflerini sunabilirler.

Esnek Ödeme Planı: Yüzde 25 Peşinat ile Mülk Sahibi Olun

TOKİ, alıcılar için cazip bir ödeme planı sunuyor. İlgilenenler, arsa bedelinin yalnızca yüzde 25'ini peşin ödeyerek mülk sahibi olma yolunda ilk adımı atabilecek. Geri kalan tutar ise 24 aya varan vadelerle ödenebilecektir.

Açık Artırma İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Açık artırmaya katılmak isteyen vatandaşların ve şirketlerin izlemesi gereken süreç oldukça basit. Katılımcıların, öncelikle www.emlakmuzayede.com.tr internet adresi üzerinden kayıt olması ve ilgilendikleri arsalar için belirlenen teminat bedelini banka hesabına yatırması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
2
Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı
4
Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı
5
TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!
6
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor
7
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!