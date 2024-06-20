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TOKİ konut çekilişleri için önemli duyuru: son gelişmeler artık e-devlet'ten öğrenilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ'ye başvuru yapmış olanlar, kura sonucu hak kazananlar ve konutları çıkanlar için güncel ilerleme durumlarını içeren bir duyuru yayımladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:22
TOKİ konut çekilişleri için önemli duyuru: son gelişmeler artık e-devlet'ten öğrenilebilecek

Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma umuduyla başvurduğu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, TOKİ başvurularına yönelik X (Twitter) hesabı üzerinden önemli bir duyuru paylaştı.

toki e devlet

Duyuruda, TOKİ tarafından düzenlenen konut kampanyalarına başvuran vatandaşların kura sonuçları ve projelerin ilerleme durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecekleri belirtildi.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 2022 yılında çekilen 250 bin konutun ilerleme seviyelerini ve diğer pek çok TOKİ projesinin durumunu detaylı olarak öğrenebilecekler.

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