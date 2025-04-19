DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.232.041,36 -0,78%

Tokluca Mahallesi'nde Eski Eşyalarla Donatılan Sınıf: Nostalji ve Eğitim Bir Arada

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşyalarla donatılan sınıf, öğrencilere nostalji yaşatıyor ve velileri eğitim sürecine dahil ediyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 13:21
Tokluca Mahallesi'nde Eski Eşyalarla Donatılan Sınıf: Nostalji ve Eğitim Bir Arada

Diyarbakır'ın Tokluca Mahallesi'nde Nostalji Dolu Bir Sınıf

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Tokluca Mahallesi'nde, Turan Koçer İlk ve Ortaokulu'nda oluşturulan nostaljik sınıf, öğrencilere ve velilere geçmişi hatırlatıyor. Eski eşyalarla donatılan sınıf, öğrencilerin oyun oynayıp velilerin sohbet ettiği bir buluşma noktası haline geldi.

Özel Eşyalarla Hatırlanan Geçmiş

Okulun müdür yardımcısı Jiyan Bakıroğlu öncülüğünde hayata geçirilen projede, geçmişte kullanılan yaklaşık 100 eşya sergilendi. Bakıroğlu, "Bu çalışmayla, 1990'lı yıllar ve öncesine ait kıymetli eşyaları çocuklara tanıtmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefledik" diye belirtti.

Aileler ve Öğrenciler Bir Araya Geliyor

Sınıfa gelen veliler, burada sohbet edip çay içerek eski anılarını tazeliyor, çocuklar ise geleneksel oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor. Müdür yardımcısı Bakıroğlu, "Öğrenciler, anne ve babalarının geçmişte kullandığı eşyaları görerek farkındalık kazandı" diyerek, bu ortamın mahalle halkının bir araya gelmesine vesile olduğunu vurguladı.

Ailelerin Eğitime Katılımı Artıyor

Okul müdürü Baran Andiç ise, ailelerin eğitime dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Andiç, "Velilerimiz artık okula daha sık gelerek destek oluyor. Böylece öğrenci-veli bağını güçlendirdik, eğitime dair olumlu değişimler yaşanmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Velilerden Olumlu Geri Dönüşler

Etkinlikler sayesinde aileler, geçmiş ile bugün arasındaki bağı güçlendirdiklerini belirtiyor. Velilerden Selma Yalçıner, "Çocuklarımız burada eski oyunları öğreniyor, biz de farklı şeyler keşfediyoruz. Bu etkinlik bizler için çok anlamlı oldu" diyerek projeye duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tokluca Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören öğrenciler, geçmişte...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tokluca Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören öğrenciler, geçmişte kullanılan eşyalarla donatılan sınıfta velileriyle bir araya gelip vakit geçiriyor. İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'ndeki Turan Koçer İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Jiyan Bakıroğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında geçmişte kullanılan eşyalar bir sınıfta toplandı. Çalışmayla 1990'lı yıllar ve öncesinde kullanılan yaklaşık 100 eşyanın sergilendiği sınıfta, veliler ve öğrenciler bir araya geliyor. Veliler, sınıfta sohbet edip çay içiyor, örgü örüyor, öğrenciler de oyunlar oynuyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tokluca Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören öğrenciler, geçmişte...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Tokluca Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören öğrenciler, geçmişte kullanılan eşyalarla donatılan sınıfta velileriyle bir araya gelip vakit geçiriyor. İlçeye bağlı kırsal Tokluca Mahallesi'ndeki Turan Koçer İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Jiyan Bakıroğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında geçmişte kullanılan eşyalar bir sınıfta toplandı. Çalışmayla 1990'lı yıllar ve öncesinde kullanılan yaklaşık 100 eşyanın sergilendiği sınıfta, veliler ve öğrenciler bir araya geliyor. Veliler, sınıfta sohbet edip çay içiyor, örgü örüyor, öğrenciler de oyunlar oynuyor.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı: Türkiye'ye Yönelik Kara Propaganda Yanlış
2
Ala'dan Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti
3
7. Etnospor Forumu St. Petersburg'da Başladı: Geleneksel Sporların İhyası İçin Toplandı
4
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Coşkuyla Başladı
5
Erzurum'da İşitme Kayıplarında Erken Tanı ve Çözümler Ele Alındı
6
Erzurum'da Hekim ve Sağlıkçılar 75 Haftadır Gazze İçin Yürüyüş Yapıyor
7
Mersin'deki Camide Doğan Kedilerin Büyüme Süreci Devam Ediyor

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!