Tokyo'da ABD'nin Venezuela Saldırısı Protesto Edildi

Tokyo’da toplanan göstericiler, ABD’nin Venezuela’ya saldırısı ve Nicolas Maduro ile Cilia Flores’in kaçırılmasını ABD Büyükelçiliği yakınında protesto etti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:40
Japonya’nın başkenti Tokyo’da ABD’nin Venezuela’ya saldırı düzenleyerek ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i kaçırması protesto edildi.

Aralarında Venezuela vatandaşlarının da bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik saldırısını kınadı. Gösteri, güvenlik kısıtlamaları nedeniyle ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne yaklaşık 200 metre uzaklıkta gerçekleştirildi.

Göstericiler ellerinde "Venezuela’da savaşa hayır", "Japonya statükonun güç kullanarak değiştirilmesine tolerans göstermeyecek" ve "Venezuela hiçbir zaman ABD’nin olmayacak" yazılı pankartlar taşıdı. Katılımcılar ayrıca "Venezuela’dan elinizi çekin" sloganları ile ülkenin bağımsızlığının ihlaline tepki gösterdi.

"Suç olduğunu düşünüyoruz"

ABD’nin Venezuela’ya yönelik yasadışı müdahalesine tepki göstermek için protestoya katıldığını söyleyen Kazuno Yamamoto, "Bunun uluslararası hukuka aykırı ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Yamamoto, ABD’nin operasyonunu "kabul edilemez" olarak nitelendirerek bu eylemin diğer ülkelere yönelik benzer yasadışı müdahalelere zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

"Petrol ve altın için geldiler"

Venezuela vatandaşı Edvardo Sanchez ise, ülkesindeki birçok insanın önceki yönetimler nedeniyle zorluk çektiğini belirterek, "Ancak bundan daha önemli olan şey insanların kendi ülkelerinin geleceğine karar verme hakkı" ifadelerini kullandı. Sanchez, "Onlar petrol için, altın için, ülkeyi kontrol etmek için geldi. Bu sadece emperyalizm ve sömürgecilik döngüsünün bir parçası. İnsanlık olarak buna hayır demeliyiz" dedi.

"Uluslararası hukukun ihlali"

Göstericilerden Takamori Hirayama, ABD’nin Venezuela’yı işgal hamlesini kınamak için gösteriye katıldıklarını belirterek, "Bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. Hirayama, bu ihlale sessiz kalınması halinde bunun sadece Venezuela değil, tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.

