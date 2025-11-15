Tokyo'da Türkiye Festivali: Yoyogi Park'ta Halay ve Döner Coşkusu

Tokyo Yoyogi Park'ta düzenlenen Türkiye Festivali, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nün organizasyonuyla Japonların halay, kaşık çalma ve Türk lezzetlerini deneyimlediği renkli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:08
Tokyo'nun Yoyogi Park'ında düzenlenen Türkiye Festivali, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edildi ve Japon ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Festivalde Türkiye'nin farklı yörelerine ait dans ve müzik performansları sahne aldı. Katılımcılar halay çekmeyi ve kaşık çalmayı öğrendi; bu anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler Türk sokak lezzetlerini, özellikle döneri tatma fırsatı buldu.

Katılımcıların İzlenimleri

Feridun Fındık: "Çocuklarımıza Türkiye hakkında bir şeyler göstermek için böyle etkinliklere geliyoruz".

Nori Hakata: "Geçtiğimiz sene İstanbul’u ziyaret ettim. Yemekler ve Ayasofya gibi turistik bölgeler gerçekten harikaydı. Türkiye’ye tekrar gitmek istiyorum".

Nao Tonihe: "Bu sayede Türk kültürünü deneyimleme fırsatı buldum".

