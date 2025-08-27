Tom Barrack'ın Lübnan'daki Hiyam ve Sur Ziyareti İptal Edildi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırına yakın Hiyam beldesi ile sahil kenti Sur'a planladığı ziyaretleri iptal etti.

Ziyarete tepki ve güvenlik önlemleri

Resmi ajans NNA'nın aktardığına göre, Barrack sabah saatlerinde güneydeki Nebatiye'ye bağlı Mercaiyyun bölgesine ulaşırken ziyaretine karşı gösteri çağrıları yapıldı. Bölgeye helikopterle varan Barrack, Lübnan ordusunun konuşlu olduğu Fransua el-Hac Kışlası'na ulaştı.

Gösteri çağrıları ve tepkiler üzerine Barrack, Hiyam beldesi ve Sur kentindeki ziyaretlerini iptal etti. Lübnan askerleri, Hiyam çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Gösterilerdeki görüntüler

Hiyam'da bir grup, ellerinde Hizbullah bayraklarıyla toplanarak protesto düzenledi. Göstericiler, "Amerika büyük şeytandır" pankartları açtı ve İsrail ordusunun kasabada öldürdüğü Hizbullah mensuplarının fotoğraflarını taşıdı.

Diplomatik görüşmeler ve açıklamalar

Dün Barrack, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham, Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'dan oluşan heyetle Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevvaf Selam ile görüştü.

Avn ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Barrack, 'İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak.' dedi.

Planlar ve öneriler

Barrack'ın Lübnan ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki çeşitli bölgelere gitme planları bulunuyordu. 19 Haziran'da ABD heyeti, Beyrut yönetimine ülke içindeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen ABD önerisini sundu.

Ayrıca, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama görevi vermişti.

