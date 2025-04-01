Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

Tom Barrack'tan Türkiye Açıklamaları

ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'daki onay oturumu sırasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin stratejik önemine vurgu yaptı. Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadelerini kullandı.

ABD-Türkiye İlişkileri ve Türkiye'nin Bölgesel Rolü

Barrack, ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterildiği Ankara Büyükelçiliği için Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda, Türkiye'nin bölgedeki kritik rolü hakkında yorum yaptı. Barrack, "NATO'nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olan Türkiye, DEAŞ'a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin verdiği desteği vurgulayan Barrack, "Türkiye, NATO'nun Ukrayna'yı destekleyen tutumunu desteklemiş, Ukrayna'ya değerlidir insansız hava araçları tedarik etmiştir," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi çerçevesindeki çözümleyici rolleri hakkında bilgi verdi.

YPG ve PKK İlişkisi Hakkında Açıklamalar

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Barrack'ın YPG ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Barrack, “YPG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu” kabul ederek, iki taraf arasında bir karmaşanın mevcut olduğunu ifade etti. Yine de YPG'nin DEAŞ'la mücadelede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Hedefleri

Barrack, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz alanındaki işbirliğinin önemine değinen Barrack, bu durumun her iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti.

Tom Barrack'ın Biyografisi

Tom Barrack, 77 yaşında ve California eyaletinde doğup büyümüştür. Eğitimini Güney California Üniversitesinde tamamlayan Barrack, hukuk eğitimini San Diego Üniversitesinde almıştır. Lübnanlı bir ailenin torunu olan Barrack, gençliğinde sporla ilgilenmiş ve Suudi Arabistan'da avukatlık yapmıştır. 1980'lerde Ronald Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev almıştır.