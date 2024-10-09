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Tom Fletcher, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Olarak Atandı

Tom Fletcher, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına atandı. Guterres'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:04
Tom Fletcher, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Olarak Atandı

BM'de Yeni Dönem: Tom Fletcher Atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörlüğü görevine Tom Fletcher'ı atadı. Fletcher, İngiltere'den gelen oldukça deneyimli bir diplomat olarak dikkat çekiyor.

Atama ile İlgili Açıklama

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, bu görevi daha önce üstlenmiş olan Martin Griffiths'e teşekkürlerini ilettiği belirtildi. Guterres, yaptığı atamada, Fletcher'ın yeni görevi için önemli bir seçim olduğunu vurguladı.

Tom Fletcher'ın Geçmişi

Fletcher, Oxford Üniversitesine bağlı Hertford College'ın mevcut müdürü olarak görev yapıyor. Diplomasi alanındaki deneyimleri ve çok taraflı örgütlerin dönüşümüne katkılarıyla tanınan Fletcher, tarih boyunca İngiltere hükümetine de danışmanlık sağlamıştır. 2011-2015 yılları arasında ise İngiltere’nin Beyrut Büyükelçisi olarak görev almıştır.

İletişim Yetenekleri ve Eğitim

Açıklamada, Fletcher'ın BM ile de yakın iş birliği içinde çalıştığı ve çok dilli yetenekleri olduğu renseignementsine yer verildi. Modern Tarih alanında yüksek lisans sahibi olan Fletcher, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Svahilice dillerini akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Griffiths'in Sağlık Durumu

Eski Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, mart ayında sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemeyeceğini açıklamıştı. BM, bu doğrultuda yeni bir liderlik arayışına girmişti.

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