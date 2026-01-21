Tomarza'da Esnaftan Bayrak Tepkisi: At Üzerinde Türk Bayrağıyla Tur

Tomarza esnafı Avni Bozkurt, sırtına Türk bayrağı ve elinde Göktürk bayrağıyla atına binip çarşıda tur attı; Nusaybin-Kamışlı'daki bayrak indirme olayını kınadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:46
Avni Bozkurt, Nusaybin-Kamışlı'daki olaya tepki gösterdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde esnaf Avni Bozkurt, sırtına astığı Türk bayrağı ve elinde tuttuğu Göktürk bayrağı ile atına binerek ilçe çarşısında tur attı.

Bozkurt, yaptığı açıklamada Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağını indirme olayını ve olayı gerçekleştirenleri kınadığını belirtti.

İlçede esnaflık yapan Bozkurt'un bu çıkışı, yerel halkın da dikkatini çekti.

