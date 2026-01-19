Tomarza Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat Güven Tazeledi

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçiminde mevcut başkan Yaşar Polat, 773 oyun 326'sını alarak yeniden başkan seçildi.

Seçim Tomarza Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşti

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri Tomarza Belediyesi Düğün Salonunda yapıldı. Genel kurula, Tomarza Belediye Başkan Vekili Çetin Karalar, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanı Cengiz Köse, Tomarza Ak Parti İlçe Başkanı Turgut Koç ile çok sayıda Tomarza ilçe esnafı katıldı.

Divan heyetinin seçilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul başladı. Faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Adaylar ve yönetim kurulu isimleri tek tek tanıtıldı.

Adaylardan Bekir Demir, değişimin gerekliliğini vurguladığı bir konuşma yaptıktan sonra seçimlere geçildi.

Toplam 773 oy kullanıldı. Sandık sonucu şu şekilde gerçekleşti: Yaşar Polat 326 oy, Özkan Coşkun 135 oy, Cengizhan Çınar 122 oy, Selçuk Utgan 81 oy, Bekir Demir 62 oy, Ahmet Karadöl 45 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlarla Mevcut başkan Yaşar Polat, 773 kullanılmış oydan 326'sını alarak yeniden Tomarza Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi.

