Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten Emniyet ve Jandarma Ziyareti
Ziyaretin Detayları
Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçede güvenlik çalışmalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Tomarza İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti ve akabinde Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.
Ziyaret sırasında Kaymakam Eser, birim amirlerinden ilçenin asayiş olayları hakkında bilgi aldı ve yürütülen çalışmaların durumunu değerlendirdi.
Kaymakam Eser, ziyaret kapsamında emniyet ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.
TOMARZA KAYMAKAMI SELİM ESER; İLÇE JANDARMA VE EMNİYET BİRİMLERİNİ ZİYARET ETTİ.