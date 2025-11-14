Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten Emniyet ve Jandarma Ziyareti

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek asayiş hakkında bilgi aldı ve personele başarı diledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:34
Ziyaretin Detayları

Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçede güvenlik çalışmalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Tomarza İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti ve akabinde Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Eser, birim amirlerinden ilçenin asayiş olayları hakkında bilgi aldı ve yürütülen çalışmaların durumunu değerlendirdi.

Kaymakam Eser, ziyaret kapsamında emniyet ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

