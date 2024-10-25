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Tommy Robinson Londra'daki Eylem Öncesi Gözaltına Alındı

İngiltere'de aşırı sağcı Tommy Robinson, yarınki eylem öncesinde gözaltına alındı ve başka bir davaya katılmak üzere tutuluyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:30
Tommy Robinson Londra'daki Eylem Öncesi Gözaltına Alındı

İngiltere'de Aşırı Sağcı Eylem Öncesi Gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra, yarın düzenlenecek olan aşırı sağcı eyleme ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, eylem çağrısını yapan Tommy Robinson gözaltına alındı. Robinson, Terörle Mücadele Yasası çerçevesinde telefonunun PIN kodunu paylaşmamaktan dolayı, bir davaya katılmak üzere karakola götürüldü.

Robinson'ın Gözaltına Alınma Sebebi

Tommy Robinson olarak bilinen Stephen Yaxley-Lennon, bugün Folkestone kentine bağlı bir karakolda ifade vermek üzere yol aldı. Robinson'ın, pazartesi günü farklı suçlamalarla görülecek başka bir duruşmaya katılmasının gerektiği için gözaltına alındığı bildirildi.

Geçmiş Dava ve Şu Anki Durum

Folkestone polisi, Robinson'ın temmuzda katılmadığı bir davadan dolayı mevcut durumunu açıkladı. Robinson, 2021 yılında verilen tazminat cezasını ödemediği ve hala suç sayılan eylemlerine devam ettiği gerekçesiyle pazartesi günü mahkemeye çıkacak.

Londra'daki Eylem ve Başka Gelişmeler

Düzenlenecek olan yürüyüş, "Krallığı Birleştirmek" sloganıyla gerçekleşecek. Londra Metropolitan Polisi, Robinson'ın adına yürüyüşü organize edenlerin, eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi. Ayrıca, Robinson, telefonunun PIN kodunu paylaşmadığı davadan dolayı 13 Kasım'da tekrar hakim karşısına çıkacak.

Robinson ve Aşırı Sağcı Etkileri

Bir zamanlar İngiliz Savunma Liginin lideri olan Robinson, göçmenler ve Müslümanlarla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Temmuz ayının sonlarında başlayan aşırı sağcı sokak olaylarını destekleyen Robinson, bu olayların arkasındaki isim olmakla suçlanıyor. Tatilde olduğu dönemde yaşanan olayların ardından geçen hafta İngiltere'ye geri döndüğü belirtiliyor.

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