Toplu taşıma kullananları kahreden haber! Onlar artık üzerine para verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım kartlarında gerçekleştirdiği önemli değişiklikle milyonlarca vatandaşı etkileyecek yeni bir düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz ve indirimli seyahat kartları artık sınırlamalara tabi olacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, 65 yaş ve üstü ücretsiz seyahat kartı sahipleri ile 60 yaş ve üzeri indirimli bilet kullanan vatandaşlar, günlük 4 kez ücretsiz biniş hakkına sahip olacaklar. Ancak bu sınıra ulaşıldıktan sonra aynı gün içinde gerçekleştirilen seyahatlerde ek ücret ödeme zorunluluğu ortaya çıkacak. Ayrıca öğretmenlere de günlük 4 ücretsiz biniş hakkı tanınacak ve bu sınıra ulaşıldığında tam ücret ödemeleri gerekecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve taşımacılık sektörüne destek olmak amacıyla önemli kararlar aldı.



Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla, özel halk otobüsü işletmecilerine yapılan aylık destek ödemelerinde artışa gidildi. Buna göre, otobüs sahiplerine daha fazla kaynak aktarılacak.

Ayrıca minibüsçülere de destek sağlanacak. Ücretsiz ve indirimli seyahat hakkından yararlanan minibüs esnafına verilen yıllık destek miktarı da artırıldı.

Belediye, ulaşım sektörüne toplamda 700 milyon TL'lik bir kaynak ayırdı. Bu kararlar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayından sonra yürürlüğe girecek.

Bunun yanı sıra 108 adet özel halk otobüsü P plakaya dönüştürülecek. Geçen yıl 465 otobüsün plakası değiştirilirken, bazı firmaların başvuru yapmamaları nedeniyle 108 aracın plakası değiştirilememişti. Bu araçların da plakaları değiştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aldığı bu kararlarla şehrin ulaşım ağını güçlendirmeyi ve taşımacılık sektörüne nefes aldırmayı hedefliyor.