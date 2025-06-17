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Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

21 maddelik torba yasa teklifi, emekli ve çalışanların büyük beklentilerine işaret ediyor. Maaş artışları ve ekonomik düzenlemeler için gözler TBMM'de.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:20
Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Torba Yasa Meclis'e Geliyor!

21 maddeden oluşan torba kanun teklifi, milyonlarca emekli ve çalışanın gözlerini Ankara'ya çevirmesine neden oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine oturan bu teklifin onaylanmasına sayılı günler kaldı.

Emeklilere Müjde Beklentisi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emeklilerin maaş artışı beklentileri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, Meclis'in 1 Temmuz'da başlayacak tatil öncesinde yeni bir adım atması gerektiğinin altını çizdi. Ancak, Torba Yasa ile emekli maaş düzenlemesi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını vurguladı.

Emekli Maaşlarına Zam Gelecek Mi?

Karakaş, mevcut torba kanun teklifinde emekli maaşlarına yönelik bir madde yer almadığını belirterek, "Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmesiyle birlikte, emekli maaşlarında artış yapılması için mutlaka yeni bir kanun maddesine ihtiyaç var," dedi.

İş Dünyasını İlgilendiren Değişiklikler

Torba kanun teklifi, iş dünyası için de önemli değişiklikler getiriyor. "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adıyla sunulan tasarıda, kayıt dışı ile mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi ve iş yerlerinde faaliyetlerin durdurulmasına dair düzenlemeler öne çıkıyor.

Ekonomik Düzenlemeler

Torba kanun teklifi, yalnızca emekliler ve iş yerleri için değil, aynı zamanda genel ekonomi için de önemli düzenlemeler içerecek. Bu değişikliklerle, vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi ve daha adil bir vergi sistemi oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, Vakıflar, ihracat ve organize sanayi bölgeleri ile ilgili ÖTV düzenlemeleri de yapılacağı ifade edildi.

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