Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Çalışma Hayatını İlgilendiren Torba Yasa Görüşüldü

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin gözü, Ankara'dan gelecek zam haberlerine çevrilmişken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görülen yeni "torba yasa" teklifi, siyasetin sıcak gündemine damga vurdu. Bu teklif, beklentilerin altında kalması sebebiyle tartışmalara yol açtı.

Komisyondaki Tartışmalar

Komisyon toplantısında AK Parti ve muhalefet partileri arasında sert eleştiriler yapıldı. Muhalefet, "Vatandaşın derdi geçim, sizin derdiniz ne?" şeklindeki eleştirileriyle iktidarı hedef aldı. AK Parti ise düzenlemeleri, "imkanlar ölçüsünde" yapıldığını vurgulayarak savundu.

“Bu Yasa Millet İçin Değil, Bir Kişi İçin!”

Komisyon başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş yönetiminde yapılan görüşmelerde, teklifin içeriği ve görüşme usulü tartışmalara neden oldu. İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, halkın temel talebinin insanca yaşanabilir asgari ücret ile en düşük emekli aylığı olduğunu belirterek, "Siz bir kişi için özel düzenleme yapıyorsunuz ama toplumun yarısını ilgilendiren konularda hiçbir adım atmıyorsunuz" şeklinde eleştiride bulundu.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin halkta bir karşılığı bulunmadığını ifade ederken, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de bu verilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Türeli, "Gerçek enflasyonu görmek için çarşıya, pazara çıkmak yeterli. Bu teklif, milletin gerçek gündeminden kopmuştur," dedi.

AK Parti'nin Savunması

En yoğun eleştiriler karşısında söz alan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, düzenlemelerin zorunluluktan kaynaklandığını vurguladı. Erdem, "Hiç kimseye özel bir kanun çıkarmıyoruz. Bu, dünyanın her yerinde olan bir uygulamadır," şeklinde açıklama yaptı.

Torba Yasada Neler Var?

Kamuoyunda "hayal kırıklığı" olarak nitelenen torba yasanın içeriğinde, dikkat çeken bazı düzenlemeler bulunuyor. İşverenlerin işçilere yapacağı bildirimler, artık kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden yapılabilecek ve bu bildirimler, ıslak imzalı belge gibi hukuken geçerli sayılacak.

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı onay alarak, haftalık iznini 10 gün içinde kullanmalarına imkan tanınacak. Ayrıca, halk plajlarının, kamu yararı gözeterek düzenli ve ücretsiz bir şekilde işletilmesi güvence altına alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda fazla mesai yapan personelin mali hakları da iyileştirilecektir.