Toronto'da ABD Ulusal Marşı Yuhalandı: Trump'ın Gümrük Vergileri Tepki Topladı

Toronto'da Tepkiler Yükseldi

Kanadalı sporseverler, ABD'nin Kanada'dan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi sonrasında Toronto'daki NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı.

Maçta Gerilim Dolu Anlar

Kanada'nın Toronto kentindeki Scotiabank Arena'da, Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers takımları, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçında karşı karşıya geldi. Maçın başlangıcı öncesinde okunan ABD ulusal marşı sırasında, kanadalı taraftarlar marşı yuhalayarak tepkilerini dile getirdi. Bu sırada Kanada ulusal marşı ise coşkulu bir şekilde söylendi.

Donald Trump'ın Açıklamaları ve Ek Gümrük Vergileri

Söz konusu eylemin, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik ek gümrük vergisi açıklamalarına bir tepki olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.

Kanada'nın Misilleme Yanıtı

Bu duruma karşılık olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu yeni tarifelerin 4 Şubat Salı günü itibarıyla 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ve 21 gün içinde ise 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için yürürlüğe gireceği bildirildi.