DOLAR
35,88 -0,09%
EURO
36,74 1,23%
ALTIN
3.209,61 0,49%
BITCOIN
3.344.273,14 4,73%

Toronto'da ABD Ulusal Marşı Yuhalandı: Trump'ın Gümrük Vergileri Tepki Topladı

Toronto'daki NBA maçında, ABD'nin Kanada'ya ek gümrük vergisi getirmesinin ardından ABD ulusal marşı yuhalandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 04:28
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 04:28
Toronto'da ABD Ulusal Marşı Yuhalandı: Trump'ın Gümrük Vergileri Tepki Topladı

Toronto'da Tepkiler Yükseldi

Kanadalı sporseverler, ABD'nin Kanada'dan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesi sonrasında Toronto'daki NBA maçında ABD ulusal marşını yuhaladı.

Maçta Gerilim Dolu Anlar

Kanada'nın Toronto kentindeki Scotiabank Arena'da, Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers takımları, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) maçında karşı karşıya geldi. Maçın başlangıcı öncesinde okunan ABD ulusal marşı sırasında, kanadalı taraftarlar marşı yuhalayarak tepkilerini dile getirdi. Bu sırada Kanada ulusal marşı ise coşkulu bir şekilde söylendi.

Donald Trump'ın Açıklamaları ve Ek Gümrük Vergileri

Söz konusu eylemin, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik ek gümrük vergisi açıklamalarına bir tepki olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise %10 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.

Kanada'nın Misilleme Yanıtı

Bu duruma karşılık olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu yeni tarifelerin 4 Şubat Salı günü itibarıyla 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ve 21 gün içinde ise 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için yürürlüğe gireceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Toronto'da ABD Ulusal Marşı Yuhalandı: Trump'ın Gümrük Vergileri Tepki Topladı
3
Trump'tan Panama Kanalı Açıklaması: 'Ya Geri Alacağız Ya da Güçlü Bir Şey Olacak'
4
Netanyahu, Trump'ın Davetiyle Washington'da
5
Yalova'da Su Hattındaki Köpük Olayında İki Şüpheli Tutuklandı
6
Trump, Güney Afrika'ya Yönelik Fonları Askıya Aldı
7
Pakistan Başbakanı Şerif, Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek Veriyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı